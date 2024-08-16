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ВСУ разрушили мост через реку Сейм в Курской области

Алехин: ВСУ разрушили ракетами HIMARS мост через реку Сейм в Курской области

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) разрушили мост через реку Сейм в Курской области, выпустив по переправе несколько ракет HIMARS американского производства. Об этом сообщил советник врио губернатора региона Роман Алехин в Telegram-канале.

«Мост через реку Сейм уничтожен ВСУ», – говорится в сообщении советника.

Он отметил, что украинские военные также обстреляли мост в селе Званное Глушковского района.

По данным Алехина, таким образом ВСУ перешли к реализации плана захвата участка Глушковского района по реке Сейм.

Отмечается, что часть сел района сейчас отрезана — это Теткино, Попово-Лежачи, Волфино и еще около 27 населенных пунктов. Эвакуировать мирное население теперь можно только по воде.

Для жителей Курской области дополнительно запустили поезда «Ласточка», чтобы обеспечить возможность выехать из региона. Проблем с билетами нет, заверил министр транспорта РФ Роман Старовойт.

До этого в регион доставили более 1,7 тыс. тонн гуманитарной помощи для местных жителей.

Ранее в Минздраве назвали число пострадавших в Курской области с 6 августа.

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