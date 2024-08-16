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Основателю «школы хэкеров» продлили арест за фейки об армии

Суд в Москве продлил арест настоятелю центра Дзэн Васильеву за фейки о ВС РФ

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Преображенский суд Москвы на два месяца продлил срок ареста основателю «Гражданской школы хэкеров», программисту Илье Васильеву по обвинению в распространении фейков о Вооруженных силах России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной инстанции.

«Васильеву Илье Владимировичу продлена мера пресечения в виде содержания под стражей на срок два месяца, до 20 октября», — рассказали в суде.

Фигуранта арестовали 22 июня. Причиной для ареста стали его посты в соцсетях, где Васильев писал в том числе об ударах ВС РФ по территории Украины.

Программист Илья Васильев известен в интернете под именем Арви Хэккер. В 1990-х он открыл в Москве «Гражданскую школу хэкеров». Помимо этого, он является настоятелем буддистского московского центра Дзэн.

До этого педиатр Надежда Буянова, которую обвиняют в публичном распространении заведомо ложной информации о ВС РФ, пыталась покинуть Россию, из-за чего Мосгорсуд отказался отпустить ее из СИЗО.

Ранее в Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело за фейки об армии против школьников.

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