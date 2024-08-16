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На Украине задержали поджигавших военные автомобили подростков

В Одессе и Николаеве СБУ задержала шестерых подростов за поджоги военных машин

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Emilio Morenatti/AP

В Одессе и Николаеве правоохранители задержали шестерых подростков, которые поджигали военные автомобили и  релейные шкафы по заданию кураторов из мессенджера. Об этом сообщает в своем Telegram-канале украинское издание «Страна», ссылаясь на Службу безопасности Украины (СБУ).

«Задержаны парни 13-18 лет и девушка 15 лет. Их завербовали в Телеграме, где они искали быстрый заработок», — отмечается в сообщении.

По данным следствия, кураторы готовили подростков к поджогу зданий военкоматов (ТЦК).

Трое задержанных были арестованы, еще одного отправили под домашний арест.

16 августа телеканал Al Mayadeen сообщал, что украинцы жгут военные машины в знак протеста против мобилизации. Отмечается, что полиция Украины ежедневно сообщает о поджогах автомобилей украинских солдат.

До этого украинская национальная полиция сообщила, что за неделю семь человек были задержаны по подозрению в поджоге автомобилей Вооруженных сил Украины и релейных шкафов на железных дорогах. Уточняется, что пять человек поджигали военные авто, еще двое — совершили диверсию на железной дороге — подожгли релейный шкаф. Среди задержанных есть организатор группы (иностранец) и трое несовершеннолетних.

Ранее по Харьковской области прокатилась волна поджогов машин ВСУ.

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