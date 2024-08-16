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Челябинца, не платившего алименты, заставили работать

В Челябинске неплательщика алиментов заставили работать

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Shutterstock

В Челябинске мужчину, который не платил алименты, приговорили к исправительным работам. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, 48-летнего неплательщика алиментов сначала приговорили к условному отбыванию наказания, однако государственный обвинитель с этим не согласился. В результате апелляционная инстанция Челябинского областного суда согласилась с позицией прокурора и приговорила россиянина к пяти месяцам исправительных работ. При этом 5% от его зарплаты будет отчисляться в государственный доход.

Отмечается, что челябинца также обязали устроиться на работу и начать выплачивать своим детям алименты. Прочие детали и обстоятельства не уточняются.

До этого житель Зеленодольска погасил долги по алиментам, чтобы сохранить принадлежавшую ему жилплощадь. Его задолженность составляла 497 тысяч рублей.

Ранее в России предложили ввести алименты для брошенных хозяевами собак.

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