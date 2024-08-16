ФБР подтвердило обыск в доме ведущего «Первого канала»

Подтвержден факт проведения обыска в доме политолога и ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса, данная мера была санкционирована судом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Федеральное бюро расследований (ФБР).

«ФБР провело санкционированные судом действия правоохранительного характера. У нас нет каких-либо дополнительных комментариев, поскольку дело находится в активной стадии», — говорится в заявлении бюро, которое имеется в распоряжении агентства.

До этого Саймс утверждал, что не знает, что является объектом какого-либо расследования, а также что не был в США с 2022 года. Он собирается получить необходимую информацию, а затем предпринять дальнейшие действия. Причиной случившегося политолог посчитал свои слова об Украине, сказанные в эфире Первого канала.

Саймс был модератором пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2023 году.

Ранее бывший американский разведчик обвинил ФБР в многолетней слежке.