Суд Украины продлил арест митрополита Арсения

Украинский суд продлил наместнику Святогорской лавры УПЦ митрополиту Арсению (Яковенко) срок содержания под стражей до 13 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале монастыря.

В сообщении напомнили, что владыка Арсений уже 114 дней находится в Днепровском СИЗО. С 13 по 15 августа 2024 года Славянский горрайонный суд рассматривал вопрос о продлении его ареста. Прокурор Александр Луценко ходатайствовал о продлении содержания под стражей наместника Святогорской лавры. Защита предлагала освободить митрополита под залог и личное поручение девяти народных депутатов Верховной рады Украины.

«Судья Татьяна Хаустова решила оставить митрополита Арсения под стражей ещё на 60 суток, до 13 октября», — уточнили в обители.

Депутат Рады Артем Дмитрук, слова которого приводятся в сообщении, назвал решение суда «целенаправленным уничтожением человека» и попыткой уничтожить Украинскую православную Церковь (УПЦ).

В конце июля стало известно о переговорах об освобождении митрополита Арсения.

Ранее на Украине подожгли молитвенный дом УПЦ.