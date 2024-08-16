Россиянин пришел в здание полиции с гранатой

В Салехарде (ЯНАО) местный житель явился на прием в отдел миграции ОМВД Салехарда и угрожая предметом, похожим на гранату, потребовал сменить в паспорте место рождения. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина 1973 года рождения, желая сменить в паспорте место рождения с «Российской Федерации» на «РСФСР», пришел в отдел по вопросам миграции ОМВД Салехарда 24 апреля. В кабинете он достал муляж гранаты, положил его на стол перед сотрудницей полиции и потребовал заменить документ.

Издание отмечает, что мужчина ранее был судим за аналогичное преступление. В результате его приговорили к одному году и восьми месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Решение о наказании подтвердил суд ЯНАО в начале августа, отклонив апелляцию подсудимого.

Накануне сообщалось, что в Йошкар-Оле полиция задержала мужчину, который пошел на разбойное нападение с игрушечным пистолетом ради пяти пачек аскорбинки. Злоумышленником оказался ранее судимый 42-летний местный житель.

Ранее полицейский выстрелил в подростка с игрушечным пистолетом.