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Годовалого мальчика, выпившего растворитель для краски, не смогли спасти в Подмосковье

РЕН ТВ: в Подмосковье не спасли годовалого мальчика, выпившего растворитель

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Zhuravlev Andrey/Shutterstock/FOTODOM

В Подмосковье годовалый ребенок по недосмотру родителей выпил растворитель для краски, его не спасли. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, пока мать ребенка была на кухне, он проник на балкон и нашел там бутылку с растворителем для краски. Мальчик выпил ее содержимое.

После этого ребенка с химическими ожогами пищевода увезли в медицинское учреждение на автомобиле скорой помощи. Врачи пытались его спасти, однако ничего не вышло.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят допросы родственников мальчика. Следователи устанавливают детали и обстоятельства инцидента.

До этого под Саратовом два четырехлетних мальчика играли со спичками в бане и устроили пожар. Один из них смог выбраться из строения, а второй остался внутри.

Ранее в Псковской области пятилетний ребенок выпал из окна девятого этажа.

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