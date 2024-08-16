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Названо число жителей Курской области, прибывших в ПВР

МЧС: в ПВР находятся 10 тысяч человек из приграничных районов Курской области

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Dizzy_Studio/Shutterstock

Замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров сообщил, что в пунктах временного размещения (ПВР) находятся более 10 тыс. жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«На сегодняшний день в 19 регионах страны работают 153 пункта временного размещения. В них размещены более 10 тыс. человек, в том числе около 3 тыс. детей», — сообщил он.

По словам Шарова, за сутки были эвакуированы более 400 человек из Льгова, Глушковского и Рыльского районов.

Накануне Шаров заявлял, что из приграничных районов Курской области за сутки были эвакуированы 720 человек.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.

Ранее были опубликованы кадры отселения жителей курского приграничья в безопасные районы.

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