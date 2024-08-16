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В Петербурге соседки по коммуналке облили друг друга кипятком

Соседки по коммуналке в Петербурге облили друг друга кипятком

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FotograFFF/Shutterstock

Две женщины, проживающие в коммунальной квартире в Санкт-Петербурге, облили друг друга кипятком. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на собственный источник.

По ее данным, инцидент произошел на Купчинской улице. Обе женщины 50 и 55 лет попали в больницу. Одна из них получила термические ожоги груди, спины, рук и живота первой-второй степени, вторая — ожоги рук.

Последняя уже проходила по уголовным делам, начиная с 1995 года. Ее наказывали за угрозы, ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, а также умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Теперь она стала фигуранткой возбужденного по этому инциденту дела, женщина будет проходить по ст. 118 УК (Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

12 августа сообщалось, что в Закаменском районе Бурятии огласили приговор местному жителю, который приревновал знакомую, облил ее кипятком и растворителем и пытался сжечь. Женщина получила ожоги 40% лица и тела. По факту нападения было возбуждено уголовное дело, суд признал мужчину виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Ранее стало известно, что в Петербурге младенец отравился средством от тараканов.

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