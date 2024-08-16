Россиянина на Бали обвинили в просрочке визы и хранении марихуаны

На Бали гражданина России обвинили в нарушении визового режима и хранении наркотиков. Об этом сообщает Antara News.

По информации издания, инцидент произошел в округе Бадунг. В деревне Ченгилинг пожаловались на иностранца, который «создавал проблемы», и россиянина арестовали сотрудники иммиграционной службы Нгурах-Рай и полицейские Южной Куты.

Во время обыска вещей гражданина России обнаружили 10,75 грамма марихуаны, бонг и коробку с посевным материалом для марихуаны. У него также изъяли российский паспорт и 16 банковских карт. Кроме того, выяснилось, что мужчина въехал в Индонезию 24 сентября 2021 года с разрешением на пребывание сроком в 60 дней, однако до текущего момента находился на территории страны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.

Ранее россиянин просрочил визу на четыре года и попался полиции в Таиланде.