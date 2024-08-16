Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россиянина на Бали обвинили в просрочке визы и хранении марихуаны

На Бали россиянина обвинили в просрочке визы и хранении марихуаны

close
100%
Depositphotos

На Бали гражданина России обвинили в нарушении визового режима и хранении наркотиков. Об этом сообщает Antara News.

По информации издания, инцидент произошел в округе Бадунг. В деревне Ченгилинг пожаловались на иностранца, который «создавал проблемы», и россиянина арестовали сотрудники иммиграционной службы Нгурах-Рай и полицейские Южной Куты.

Во время обыска вещей гражданина России обнаружили 10,75 грамма марихуаны, бонг и коробку с посевным материалом для марихуаны. У него также изъяли российский паспорт и 16 банковских карт. Кроме того, выяснилось, что мужчина въехал в Индонезию 24 сентября 2021 года с разрешением на пребывание сроком в 60 дней, однако до текущего момента находился на территории страны.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его заключили под стражу.

Ранее россиянин просрочил визу на четыре года и попался полиции в Таиланде.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами