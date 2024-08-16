Более половины территории Приморского края подключили к электроснабжению

Порядка 60% Приморского края подключили к электроснабжению. Об этом сообщила и.о. министра энергетики и газоснабжения региона Елена Шиш, передает ТАСС.

По ее словам, в данный момент подключены все подстанции 220 кВт.

«Сейчас системным оператором ведется работа по подключению всех потребителей сетевыми организациями на районах», — сказала Шиш.

До этого губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что полностью восстановить электроэнергию в регионе планируется в течение суток.

16 августа в Приморском крае зафиксировали массовое отключение электроэнергии. Оно затронуло Владивосток, Артем, Находку и другие населенные пункты. Все медицинские учреждения в зоне отключения переведены на резервные источники питания.

Правительство края сообщило, что отключение электричества произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК. На фоне этого РЖД сообщило об остановке движения поездов из-за отсутствия внешнего электроснабжения.

По последним данным властей, восстановлено электроснабжение в Находке. Водоснабжение в регионе обещают восстановить после подачи электроэнергии на насосы.

Ранее Энгельс остался без воды и света.