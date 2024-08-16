Раскрыты главные причины, по которым россияне задерживаются на работе

Чаще всего россияне задерживаются на работе из-за страха увольнения и проблем в личной жизни, рассказал социальный психолог Алексей Рощин. Практика сверхурочной работы в стране сегодня преобладает и считается геройством, отметил он в беседе с НСН.

Считается, что сотрудник, который отказывается от сверхурочной работы, хорошего отношения начальства может не ждать. Переработки, таким образом, стали своего рода обычаем, считает специалист.

«В России к этому относятся философски, потому что некуда деваться. Это происходит у частников, а также на госслужбе. Например, у чиновников очень распространены задержки после работы. Это не только рабочие на заводах», — пояснил он.

Интересно, что деньги не являются основной причиной переработок – так чаще люди пытаются обезопасить себя от увольнения и спасаются от проблем в личной жизни. Обычно таким работникам просто страшно себе признаться, что в офисе им лучше, чем дома, так как это для них скрытый способ побега от решения насущных проблем, заключил психолог.

Ранее эксперты дали советы, как отказать начальнику в сверхурочной работе.