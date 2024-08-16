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Эксперт по туризму рассказала о роли городских фестивалей в привлечении гостей в Москву

Эксперт по туризму посоветовала посетить площадку «Московского чаепития»

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mos.ru

По прогнозам экспертов, в 2030 году событийный туризм привлечет в Москву 7,3 млн гостей, заявила руководитель специальных проектов и разработки контента АНО «Проектный офис по развитию туризма и гостеприимства Москвы» Евгения Сумина.

«Важную роль в этом сыграют фестивали — например, «Московское чаепитие». Его флагманская площадка расположена на Тверской площади, и посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» могут познакомиться здесь с традициями столичного гостеприимства», — рассказала Евгения Сумина.

Она назвала впечатления важнейшим направлением форума-фестиваля «Москва 2030».

«Впечатления — это тот ресурс столицы, который важен и для москвичей, открывающих любимый город заново, и для туристов, которые узнают Москву с лучших сторон и возвращаются сюда еще и еще», — добавила Евгения Сумина.

С 1 августа по 8 сентября в столице проходит фестиваль «Территория будущего. Москва 2030». Событие охватило более 30 городских площадок, 16 из которых расположены в знаковых местах города, например, в парке «Зарядье» и парке Горького, в «Манеже», Гостином Дворе.

Там развернулись экспозиции, посвященные технологиям и градостроительству, экономике и транспорту, здоровью и долголетию, спорту и культуре, гастрономии и моде.

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