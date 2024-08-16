Суд в Москве рассмотрит продление ареста исполнителям теракта в «Крокусе»

Басманный суд Москвы в закрытом режиме рассмотрит продление ареста четверым исполнителям теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

Судья Евгения Николаева заявила, что удовлетворила ходатайство следствия о заседании по продлению меры пресечения Далерджону Мирзоеву, Саидакраму Рачабализоде, Шамсидину Фаридуни и Мухаммадсобиру Файзову.

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Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта. В тот день в здании должно было состояться выступление группы «Пикник», но незадолго до начала мероприятия внутрь ворвались вооруженные люди. Они начали стрелять в зрителей и поджигать сиденья.

Позже подозреваемых и их пособников задержали и арестовали. Всего под стражей оказались 12 человек.

К текущему моменту по делу об атаке на «Крокус Сити Холл» допросили более 1700 потерпевших и 800 свидетелей. При этом 19 июля Басманный суд Москвы продлил срок проведения следственных мероприятий до 22 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось о стычке террориста из «Крокуса» с сотрудником СИЗО.