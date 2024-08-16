Летчик объяснил, что спасло экипаж разбившегося в Иркутской области Ту-22М3

Летчик-инструктор Андрей Красноперов в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал крушение ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. По его словам, летчикам удалось спастись благодаря надежной системе катапультирования, которой оснащен самолет.

Эксперт отметил, что катапультирование осуществляется принудительно: командир корабля нажимает специальную кнопку, которая выбрасывает кресла его подчиненных, затем покидает самолет сам.

«Там сидят четверо — как в «Жигулях», катапультируются принудительно. На моей памяти, летчик катапультировался сам за две секунды до столкновения с землей при вертикальной скорости около двухсот метров в секунду», — сказал Красноперов.

Он добавил, что система катапультирования редко дает осечки и является залогом выживаемости летчиков.

Накануне Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщило Минобороны России.

Уточняется, что экипаж самолета успел вовремя катапультироваться. Воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле обошлось без разрушений.

По предварительной информации оборонного ведомства, причиной ЧП стала техническая неисправность.

Позднее губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил о том, что один из четверых членов экипажа бомбардировщика не выжил.

Ранее в Аргентине учебный самолет врезался в кислородный завод.