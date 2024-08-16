Россиянам назвали признаки мошенничества на маркетплейсах

Малое количество отзывов или полное отсутствие их у продавца на маркетплейсе, наличие только негативных откликов может быть признаком мошенничества. Об этом РИА Новости рассказал член комитета Государственной думы по информационной политике Антон Немкин.

По его словам, у надежных продавцов обычно высокие рейтинги и положительные отзывы. Кроме того, подчеркнул депутат, необходимо насторожиться, если товар предлагается по цене существенно ниже рыночной. Скидки зачастую привлекают покупателей, но чересчур заниженная стоимость может свидетельствовать о мошенничестве. Немкин также посоветовал проверять описание товара.

«Подозрительные описания, которые кажутся слишком общими или не содержат конкретной информации, могут указывать на обман», — пояснил член комитета Госдумы.

Немкин призвал использовать безопасные способы оплаты через системы маркетплейсов, защищающие покупателя в случае мошенничества.

«Никогда не переводите деньги напрямую на счета продавцов», — добавил парламентарий.

До этого независимый эксперт FMCG-рынка Александр Анфиногенов сообщил, что с апреля по июнь россияне стали намного реже пользоваться доставкой товаров повседневного спроса в связи с отпусками.

Эксперты ранее рассказали, какие товары чаще всего подделывают на маркетплейсах.