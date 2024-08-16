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«Пробки 10 баллов»: жительница Владивостока – о ситуации в городе без электричества

Жители Приморья столкнулись с массовым отключением электроэнергии

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Во Владивостоке перестали работать светофоры и образовались пробки в 10 баллов из-за отключения электроэнергии в регионе. Об этом «Газете.Ru» рассказала местная жительница Валерия.

«С 17.00 начались скачки напряжения, в 17.10 отключили электричество, собирались ехать отмечать день рождения, но из ресторана в центре города позвонили и сообщили, что у них тоже нет света. Депозит нам тоже вернуть не могут. По всему городу отключились светофоры, пробки в 10 баллов. Гости развернулись на полдороги и пытаются доехать обратно домой. Люди застряли в лифтах и электричках. На улицах много людей, желающих попасть в рестораны, но ничего не работает. Конфликтов между гуляющими нет. Также плохо работает мобильный интернет», — сказала она.

16 августа Минэнерго по Приморскому краю сообщало о проведении тренировки по отработке нештатной ситуации, связанной с аварийным отключением электроэнергии. Однако после ее проведения свет так и не дали. Сейчас без электричества остались жители Владивостока, Фокино, Находки, Артема, Барабаша, Уссурийска и других городов. Правительство региона заявило, что авария произошла на сетях Дальневосточной распределительной сетевой компании. Из-за отключения света не ходят электрички, в РЖД сообщили о приостановке движения на всей территории края.

Ранее была названа причина отключения электроэнергии в Приморье.

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