Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Калмыкия отправила гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Курской области

В Калмыкии собрали 10 тонн вещей и продуктов для жителей Курской области

close
100%
Илья Питалев/РИА Новости

Жители и инициативные предприниматели Калмыкии собрали свыше 10 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных граждан из приграничных районов Курской области. Об этом сообщает РИА «Калмыкия».

В состав груза вошли продукты питания, питьевая вода, бытовая техника, одежда и обувь, средства личной гигиены, бумажные салфетки и полотенца, а также канцелярия.

Гуманитарный груз доставят спецтранспортом «Центра гражданской защиты».

Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил всех, кто не остался в стороне и откликнулся помочь жителям Курской области.

«Помощь поступила со всех уголков региона. Сплоченность и поддержка — сейчас самое важное. Жителям Курской области — сил и стойкости. Калмыкия с вами», — сказал руководитель региона.

Пункты сбора, куда каждый желающий может принести товары первой необходимости, продолжат функционировать как в Элисте, так и районах республики.

По словам замруководителя Калмыцкого регионального отделения «Молодой гвардии» Николая Кикеева, жители Калмыкии активно принимают участие в таких акциях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами