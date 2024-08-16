Калмыкия отправила гуманитарную помощь для эвакуированных жителей Курской области

Жители и инициативные предприниматели Калмыкии собрали свыше 10 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных граждан из приграничных районов Курской области. Об этом сообщает РИА «Калмыкия».

В состав груза вошли продукты питания, питьевая вода, бытовая техника, одежда и обувь, средства личной гигиены, бумажные салфетки и полотенца, а также канцелярия.

Гуманитарный груз доставят спецтранспортом «Центра гражданской защиты».

Глава Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил всех, кто не остался в стороне и откликнулся помочь жителям Курской области.

«Помощь поступила со всех уголков региона. Сплоченность и поддержка — сейчас самое важное. Жителям Курской области — сил и стойкости. Калмыкия с вами», — сказал руководитель региона.

Пункты сбора, куда каждый желающий может принести товары первой необходимости, продолжат функционировать как в Элисте, так и районах республики.

По словам замруководителя Калмыцкого регионального отделения «Молодой гвардии» Николая Кикеева, жители Калмыкии активно принимают участие в таких акциях.