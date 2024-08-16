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Петербурженка с пулей в бедре после тусовки в клубе обратилась в больницу

Петербурженка с пулей в бедре после стрельбы в клубе обратилась в больницу

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

В Санкт-Петербурге 38-летняя местная жительница обратилась в травматологическое отделение одной из больниц после стрельбы около клуба «ГаражСарай». Об этом сообщает телеканал «78» в Telegram-канале.

По информации издания, 15 августа в полицию поступило сообщение о конфликтующих рядом с ночным заведением: кто-то стрелял из газового пистолета. К моменту прибытия наряда правоохранителей спорщики разошлись, но на месте инцидента остались пластиковые гильзы.

Через некоторое время после этого в медицинское учреждение города обратилась местная жительница с пулевым ранением бедра. Ей оказали помощь и отпустили домой.

Пострадавшая написала заявление в полицию. Правоохранители возбудили дело по статье «Хулиганство» УК РФ.

До этого в Якутии пятилетний ребенок получил пулю в живот после выстрела старшего мальчика.

Ранее в Петербурге подросток выстрелил в голову девочке из пневматики, когда проверял пистолет.

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