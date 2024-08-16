Названа причина отключения электроэнергии в Приморье

Отключение электроснабжения в Приморье произошло из-за замыкания оборудования сетей ВСК. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По данным Дальневосточной распределительной сетевой компании (ДРСК), предварительная причина отключения электроэнергии в Приморье заключается в технологическом нарушении работы оборудования Приморской ГРЭС.

В связи с аварией приостановили движение поездов в регионе.

Электроснабжение в Приморье постепенно восстанавливают: свет вернули в Лучегорск, Дальнереченск, Лесозаводск и в Находку.

16 августа сообщалось, что без электроснабжения остался курортный город Алушта на южном берегу Крыма.

Ночью 16 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Новая Таволжанка в регионе частично осталась без света после украинского обстрела.

12 августа Гладков сообщал, что в Грайворонском городском округе Белгородской области в аварийном порядке отключилась электроэнергия. В результате отключения без света остались 13 сел округа.

5 августа сообщалось о частичном отключении света в Керчи из-за поломки на сетях.

Ранее в России целый город остался без воды и света.