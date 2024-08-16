Для усиления группировки МЧС России в Курскую область прибыл пожарный поезд. Об этом сообщает министерство в Telegram-канале.

В ведомстве пояснили, что этот специализированный железнодорожный состав предназначен для ликвидации пожаров и проведения спасательных работ. Он состоит из технического вагона и двух цистерн, каждая из которых вмещает по 60 тонн воды. Также поезд вмещает пять тонн пенообразователя. Кроме этого, в МЧС уточнили, что скорость подачи огнетушащих средств составляет 40 литров в секунду.

В публикации пресс-службы отмечается, что пожарный поезд уже привлекался в регионе для тушения возгораний после атак беспилотников ВСУ.

Вечером 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО). Часть беженцев из Курской области решили отправить в Запорожскую область.

Кадры отселения жителей приграничных районов Курской области в безопасные места опубликовала пресс-служба МЧС.

Ранее в подполье сообщили об ударе по солдатам ВСУ, которых хотели направить в Курскую область.