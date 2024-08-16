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Врач рассказала, помогает ли малиновое варенье при простуде

Врач Беляева: малиновое варенье может облегчить симптомы при простуде

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Shutterstock

Малиновое варенье можно есть во время простуды в качестве источника витамина C, однако справиться с недугом моментально оно не поможет. Об этом Pravda.Ru рассказала врач общей практики Мария Беляева.

По ее словам, в малине большое количество этого витамина, часть полезных свойств может сохраняться и в варенье.

«В принципе, как и с горячим питьем, дополнительный источник витамина C использовать можно, но это будет скорее симптоматическое лечение. Сказать, что малиновое варенье сразу поставит на ноги, нельзя, но оно может немного облегчить симптомы и поможет пропотеть, то есть выйдут токсины», — объяснила Беляева.

Она уточнила, что для этой цели можно использовать любое варенье, однако малиновое принесет чуть больше пользы. При этом полезные свойства продукта также будут зависеть от того, сколько времени его варили, заключила врач.

Врач-диетолог Елена Соломатина до этого говорила, что пожилым людям может быть опасно есть малиновое варенье, потому что оно повышает риск развития диабета, а также может вызвать аллергию и обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее дачникам рассказали, как правильно собирать малину.

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