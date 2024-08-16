Банда подростков избила семиклассника в Петербурге ради вымогательства денег

В Петербурге банда из 15 подростков избила семиклассника ради денег. Об этом со ссылкой на источник сообщает РЕН ТВ.

По информации издания, инцидент произошел 10 августа во дворе одного из домов на Российском проспекте. Предварительно, 15 неизвестных подростков напали на семиклассника и стали вымогать у него 8 тысяч рублей, рассказал отец пострадавшего.

В результате несовершеннолетнему удалось сбежать. Сейчас нападавших разыскивают сотрудники правоохранительных органов, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

До этого в Красноярске подросток взял винтовку и пошел мстить за побои, но его избили снова и отобрали оружие. Пострадавшего 14-летнего школьника в результате госпитализировали, врачи диагностировали у него травмы лица и головы.

Ранее молодые люди катались на самокате вдвоем и избили подростка, который их сфотографировал.