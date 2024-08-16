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В Омске задержали комментатора ролика в Telegram

ФСБ задержала омича за комментарий под видео с допросом военнопленного РФ

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РИА Новости

Оставивший более года назад комментарий в Telegram под видео с допросом российского военнопленного житель Омска задержан по делу о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на управление ФСБ по Омской области.

«Задержан житель Омска, причастный к оправданию террористической деятельности украинских военизированных объединений», — сообщили в пресс-службе силового ведомства.

Следствие установило, что в июне 2023 года мужчина оставил комментарии, «оправдывающие деятельность террористических организаций», под публикацией в одном из Telegram-каналов с видео допроса военнопленного ВС РФ участниками украинского военизированного объединения.

Было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Мужчине грозит от пяти до семи лет лишения свободы.

5 августа жителя Бердска оштрафовали на 350 тыс. рублей мужчину, который разместил на личной странице во «ВКонтакте» ролик «Дно Победы» и оставил под ним комментарий «Всех с непраздником». Его признали виновным по статье о реабилитации нацизма.

Ранее российского подростка обвинили в реабилитации нацизма после фото с парада в День Победы.

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