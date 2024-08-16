Стало известно о минимум трех взрывах на месте крушения самолета в Иркутской области

На месте падения самолета Ту-22М3 в Иркутской области раздалось три взрыва, один из них мощный. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным канала, третий по счету взрыв рухнувшего судна слышали в поле недалеко от поселка Михайловка в Черемховском районе.

Бомбардировщик Ту-22М3 разбился вечером 15 августа. Губернатор региона Игорь Кобзев пояснял, что крушение произошло недалеко от Михайловки. Во время падения пилоты увели самолет подальше от населенных пунктов.

В Минобороны сообщили, что все четверо пилотов успешно катапультировались, однако позже появилась информация, что одного из них медики в больнице не смогли спасти.

Как пояснили в оборонном ведомстве, самолет совершал плановый полет и упал в безлюдной местности, пострадавших и разрушений на земле нет. Предварительно, причиной ЧП стала техническая неисправность воздушного судна.

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