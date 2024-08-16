Ураган «Эрнесто» усилился при приближении к Бермудским островам

Ураган «Эрнесто» усилился до второго уровня по шкале Саффира — Симпсона и движется в сторону Бермудских островов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Национальный центр США по наблюдению за ураганами.

На текущий момент ураган располагается примерно в 660 км к юго-западу от Бермудов и движется со скоростью 22 км/ч. Максимальная скорость ветра достигает 43 м/с.

«Эрнесто» образовался в Атлантическом океане 13 августа, добавили эксперты.

В начале августа другой ураган «Дебби» принес в США десятки килограммов наркотиков. Пограничный патруль США нашел на пляже в штате Флорида 25 упаковок с кокаином общим весом порядка 30 килограммов. По их словам, упаковки с запрещенным порошком нашел местный житель. Он оповестил полицейских о находке. Выяснилось, что пачки наркотиков выбросило на берег во время урагана «Дебби».

В июле же ученые обнаружили космические ураганы над Южным полушарием Земли. Космические ураганы — недавно открытое геомагнитное явление, в котором плазма взаимодействует с магнитосферой планеты.

Они представляют собой спиральные рукава плазмы протяженностью в сотни километров, которые вращаются по часовой стрелке вокруг относительно спокойного «глаза» в центре. Эти процессы вызывают полярные сияния и могут вызывать помехи спутниковой связи.

Ранее аномально ранний и сильный ураган «Берил» потряс ученых.