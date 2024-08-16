Стало известно, прогреется ли вода в московских водоемах

Температура воды в водоемах Москвы сейчас составляет 17-18 градусов, однако через неделю она может подняться до комфортных 20 градусов и выше. Об этом рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура воды в Москве-реке сейчас невысокая: она понизилась до 17-18 градусов за счет того, что ночи холодные… Поэтому, несмотря на то, что температура воздуха днем высокая, вряд ли можно рекомендовать детям купаться, потому что прохладно, а к следующим выходным вода может прогреться до 20 градусов минимум», — уточнил Вильфанд.

Также он предсказал жару на выходных в центральной части России. Так, на выходных в центральной части европейской России ожидается возвращение июльской жары, температура воздуха поднимется до 28°C.

В пятницу в Москве и соседних регионах температура составит около 23...24°C. В субботу ночные температуры поднимутся до 10-12°C, а днем достигнут 25...27°C. В воскресенье ночью термометр покажет уже 15°C, а днем — 28°C. Синоптик также добавил, что местами возможны кратковременные дожди.

Ранее синоптик предсказал сильные дожди в четырех регионах РФ.