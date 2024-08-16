Россияне назвали самые бесполезные сервисы в отелях

Двое из трех россиян пользуются дополнительными платными услугами, которые предлагают гостиницы, выяснил сервис для путешествий Ozon Travel. Привычки практически не меняются вне зависимости от того, путешествует ли человек по работе или в отпуске. Транспорт в топе услуг, а вот мини-баром пользуются меньше 13%. «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования.

Больше половины респондентов останавливаются в отелях раз в год (62%) и рассчитывают потратить в отпуске не более 50 тысяч рублей на человека, не считая дороги (52%). Более трети опрошенных останавливаются в гостиницах во время командировок.

Чаще всего гости отеля обращаются за помощью с заказом такси, следует из опроса. Этот сервис оказался самым популярным как у туристов (25%), так и среди командировочных (27%).

Также в топе заказ трансфера — его использует 20% постояльцев. Бассейном, сауной и фитнесом пользуется каждый пятый, мини-баром — каждый десятый. При этом доля заинтересованных в этих сервисах остается неизменной независимо от цели поездки.

Кроме того, исследование выяснило, как россияне оценивают полезность дополнительных сервисов в отеле. Так, 4 из 10 назвали услуги позднего выезда и хранения багажа самыми важными. Замыкает тройку заказ еды и напитков в номер, который сочли полезным 31% опрошенных. Химчистку и прачечную считает необходимой в отеле каждый четвертый опрошенный. При этом заказ такси — самый часто используемый сервис, согласно опросу — оказался в рейтинге полезности лишь на восьмом месте с 19% голосов.

Самой ненужной, по мнению опрошенных, стала услуга по организации предложения руки и сердца. На ее нерелевантность указали 36% респондентов.

Ниже по «странности» расположились уход за животными (20%), возможность разбудить гостя к определенному времени (16%). Помимо прочих факторов, 7% опрошенных отметили, что эти вещи можно сделать самостоятельно. Опция аренды конференц-зала показалась ненужной 14% опрошенных, а мини-бар оказался в рейтинге «бесполезнее» проката спортивного инвентаря и химчистки (9%, 7% и 4% соответственно).

Ранее выяснилось, где россияне будут отдыхать в сентябре.