Россиянам рассказали, что ждет автомобилистов с 1 сентября

В сентябре не только дети пойдут в школу, но и взрослым придется немного подучиться. А именно, будет уменьшено число камер на дорогах, а также они должны будут быть задекларированы и внесены в реестр. О нововведениях для автомобилистов с 1 сентября «Газете.Ru» рассказала основатель юридической компании «Деломант Групп», эксперт Таисия Вепренцева.

«Конечно, часть из них снимут по заявлению государственных органов — почти 70%. Казалось бы, меньше камер — больше возможностей для маневра. Однако все не так просто. Их будут вносить в реестр поступательно, процесс внесения не быстрый. Но штрафы будут прилетать не с оставшихся 30%, а со всех 100%. Поэтому доказать, что штраф пришел с нелицензированной и внесенной в реестр камеры, без грамотного юриста будет сложно. Вывод: будьте аккуратны на дорогах», — объяснила она.

Кроме того, поскольку платные дороги далеко не всегда обозначены шлагбаумом, по старой традиции, многие катались зайцем. Но теперь эта лазейка закрывается.

«Теперь если кого-то заметят проезжающим без оплаты по платной дороге, то такому любителю «сэкономить» это удовольствие будет стоить 3 000 рублей для физлиц, а для юридических штраф доходит до 10 000 рублей. И после оплатить уже не получится, то есть будет штраф, а значит сослаться на «забыл, торопился, не знал» уже не получится. Помните, что значительно проще оплатить стоимость платной дороги, чем оплачивать штрафы. Кстати, приходить они будут автоматически», — отметила эксперт.

Также вновь средняя скорость станет наказуемой. В Минтрансе предлагают изменить пункт 10.1 ПДД, следует из проекта поправок.

«Фразу «водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения», хотят дополнить понятием «средней автомобильной скорости». Расчет будет простой: возьмут расстояние, за которое водитель преодолевает от одной камеры к другой, высчитывают среднее арифметическое, и вот она средняя скорость. Самое удивительное — это то, что скорость будет учитываться до секунды. И да, об этой новости говорили давно, МВД критиковало данный законопроект, но осенью его все же собираются вводить. Поэтому будьте аккуратнее, в совокупности с камерами штраф может прийти за несколько нарушений. Но оспорить их будет возможно», — подчеркнула Вепренцева.

Помимо прочего, сейчас статья КоАП 12.2, которая наказывает за езду с невидимыми номерами, работает в трех случаях.

«Второй ее пункт (водитель нарочно скрывает или изменяет номера) планируют ужесточить. Если инспектор узнает, что регзнак намеренно скрыт, водитель может лишиться прав на срок до полутора лет. На практике есть сложности и трудности. То есть прилипший листок, бумажка, занесенная ветром, может привести к длительному лишению прав. Поэтому будьте аккуратнее: сэкономить на парковке, прикрыв номер, теперь слишком дорого обойдется», — резюмировала специалист.

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