Работа в офисе повышает продуктивность 30% россиян

Почти половина россиян (45%) считают, что пребывание в офисе влияет на продуктивность их работы, причем тех, кто считает, что офис повышает эффективность — в два раза больше, чем тех, кто отмечает снижение продуктивности на территории работодателя. Между тем 36% не отмечали связи между эффективностью работы и местонахождением рабочего места, а 18% не могут дать определенного ответа, так как им не с чем сравнивать. Это показало исследование сервиса «Ремонт со СберУслугами» и аналитиков ЮKassa, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Интерьер непосредственного места работы играет значительную роль для большинства респондентов. 45% участников отметили, что это один из ключевых факторов при поиске работы. 31% согласились, что это важно, но не критично. Тем не менее 17% опрошенных считают, что зарплата важнее условий труда, а 7% вовсе не обращают внимания на дизайн рабочего места.

«Рабочее место — это не просто стол и стул, а пространство, где мы проводим значительное время, выполняя задачи и достигая целей. Правильное обустройство своей рабочей зоны может значительно повысить продуктивность, улучшить настроение и снизить уровень стресса. Выбирайте удобную мебель, такую как регулируемый стол, который позволяет работать как в сидячем, так и в стоячем положении. По возможности разместите рабочее место рядом с окном — естественный свет способствует улучшению настроения и повышению эффективности. В зимний период или в темное время суток позаботьтесь о настольной лампе или торшере с качественным освещением. Используйте ящики и органайзеры для хранения документов и канцелярских принадлежностей — это поможет поддерживать порядок и быстро находить нужные вещи. Не забывайте, что ваше рабочее пространство должно отражать ваши личные предпочтения и стиль, чтобы вы чувствовали себя максимально комфортно», — прокомментировала Полина Цветкова, руководитель проектов сервиса «Ремонт со СберУслугами».

При выборе рабочего места респонденты выделяют несколько ключевых аспектов. Наиболее важными являются время в пути до офиса (87%) и удобное рабочее место (83%). Современное оборудование имеет значение для половины опрошенных (50%), тогда как хорошее освещение важно для 45%. Почти треть россиян (32%) отметили наличие канцтоваров, а 26% — зон для отдыха.

Дизайн и атмосфера рабочего пространства привлекают 18% опрошенных, а красивая и удобная кухня — 15%. Менее значительными факторами оказались открытое пространство (7%), спортзал (5%), много живых цветов (4%) и наличие террасы или веранды (3%). Наконец, 6% респондентов указали другие характеристики, такие как тишина, расположение стола и кондиционер.

«Организация рабочего места — важный фактор, влияющий на эффективность и комфорт сотрудников. Нужно уделять внимание деталям, таким как живые цветы, зоны отдыха и канцелярские принадлежности. По данным сервиса ЮKassa, в июле 2024 года оборот онлайн-площадок, продающих канцелярские товары, вырос на 40% по сравнению с июлем 2023 года, покупок стало больше на 8%, покупателей — на 21%, а средний чек вырос на 29% и составил 6 718 рублей. При этом, по сравнению с июнем 2024 года, в июле оборот таких магазинов вырос на 23%, количество покупок — на 5%, покупателей — на 4%, а средний чек стал больше на 17%», — добавила Ирина Полякова, руководитель службы сопровождения корпоративных клиентов финтех-компании ЮMoney.

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