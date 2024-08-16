Большинство россиян предпочитают полеты поездкам на поезде

Предпочитают полеты поездкам на поезде 70% россиян. При этом каждый третий не любит летать, а каждый пятый страдает аэрофобией. Это показало исследование сервиса Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Большинство хотят путешествовать на самолете: 70% (из них 47% в любом случае выберут авиасообщение, 14% предпочтут крылатый борт, только если перелет осуществляется без пересадок, в противном случае поедут по железной дороге, 9% также остановят свой выбор на воздушном судне, если лететь не более 5 часов, в ином случае — поезд). В то время как 23% респондентов выбирают поездку на поезде (среди них: 10% приобретут место в вагоне, если состав следует не более 3 суток, в ином случае — самолет, 7% в любом случае предпочтут ж/д транспорт, и 6% купят билет на поезд, если его стоимость не будет превышать проезд на самолете). 7% из всего количества ответивших стараются подобрать альтернативные варианты, включающие автомобили, автобусы, паромы и тому подобное.

«Популярность железнодорожных маршрутов и спрос на них к ведущим курортам страны, включая Сочи, Анапу, Геленджик, Адлер, Новороссийск, Туапсе, Ейск, Кисловодск, полуостров Крым, Ессентуки, Астрахань и другие, стабильно увеличивается. С началом продаж ж/д билетов мы продолжаем наблюдать его устойчивый рост, так как все больше пассажиров отдают предпочтение поездам для путешествий по стране», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Также в ходе исследования выяснилось, что 32% россиян испытывают нелюбовь к полетам, 24% — заложники аэрофобии, 19% ответивших испытывают дискомфорт, находясь в здании аэропорта, 18% респондентов чувствуют себя плохо, пребывая на борту воздушного судна, 14% боятся стыковочных рейсов (пересадок), и страх потраченных средств настигает 14% опрошенных.

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