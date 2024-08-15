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РФ призвала не передавать в школы искажающий историю армянский учебник

МИД РФ призвал Армению не «смотреть сквозь пальцы» на провокации в учебниках

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David Mdzinarishvili/Reuters

МИД РФ указал на искажение роли России в новых учебниках по истории в Армении. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве назвали «крайне сомнительным» содержание учебника по истории для 8-х классов армянских школ. В частности, в одной из его глав изложены события на Южном Кавказе конца XVIII — начала XIX века. Ревизии подверглись также оценки итогов русско-персидской войны 1826-1828-х годов, а Туркманчайский мир признали «аннексией» Восточной Армении. В дипведомстве сочли это очередной попыткой «переписать общую историю».

«Рассчитываем, что армянские власти не допустят передачи подобного учебника в школы», — отметили в МИД РФ, выразив надежду, что в будущем армянские власти также впредь не будут «смотреть сквозь пальцы» на подобные попытки исказить прошлое.

6 августа Минобрнауки сообщило, что новый учебник по истории России для студентов всех направлений подготовки появится в вузах с 1 сентября. Базовый учебник дополнят отраслевые модули для студентов инженерных, медицинских, культурных, сельскохозяйственных и других направлений подготовки.

Ранее Нарышкин призвал исключить всеобщую историю из непрофильного курса в вузах.

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