Женщина ушла купаться, оставив котенка в переноске под палящим солнцем

Жительница Германии ушла купаться и оставила котенка в пластмассовой переноске в сильную жару. Об этом пишет Bild.

Как уточняется, в день инцидента на Штарнбергском озере в Баварии было более 30℃, но 49-летняя хозяйка котенка твердо решила искупаться и просто оставила его переноску возле паба.

Женщина призналась, что котенок просидел в пластмассовом контейнере не менее часа. Несмотря на то, что женщина поместила внутрь переноски молоко и влажный корм, к моменту спасения ее питомец уже находился в обезвоженном состоянии.

Очевидица вызвала на место полицейских и отвезла котенка в приют. Известно, что хозяйка животного пока не смогла вернуть его себе.

Ранее американец оставил дочь в машине на палящем солнце и ушел играть в PlayStation.