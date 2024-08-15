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Женщина ушла купаться, оставив котенка в переноске под палящим солнцем

В Германии женщина оставила котенка в переноске в сильную жару и ушла купаться

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Feuerwehr St. Ingbert

Жительница Германии ушла купаться и оставила котенка в пластмассовой переноске в сильную жару. Об этом пишет Bild.

Как уточняется, в день инцидента на Штарнбергском озере в Баварии было более 30℃, но 49-летняя хозяйка котенка твердо решила искупаться и просто оставила его переноску возле паба.

Женщина призналась, что котенок просидел в пластмассовом контейнере не менее часа. Несмотря на то, что женщина поместила внутрь переноски молоко и влажный корм, к моменту спасения ее питомец уже находился в обезвоженном состоянии.

Очевидица вызвала на место полицейских и отвезла котенка в приют. Известно, что хозяйка животного пока не смогла вернуть его себе.

Ранее американец оставил дочь в машине на палящем солнце и ушел играть в PlayStation.

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