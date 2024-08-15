Енот сбежал от хозяина и обворовал турбазу в Нижегородской области

Сбежавший из дома енот обворовал турбазу в Нижегородской области и попался. Об этом говорится в Telegram-канале «Мой Нижний Новгород».

По словам постояльцев турбазы «Большая медведица» под Дзержинском, недавно из холодильников у них стали пропадать сосиски. Спустя несколько дней отдыхающие вычислили вора, но наказывать его не стали.

Вскоре нашелся и хозяин животного, который рассказал, что уже два месяца разыскивает своего питомца. В ближайшее время мужчина собирается забрать енота домой.

На днях в Екатеринбурге поймали амурского полоза, который сбежал из дома две недели назад.

Ранее в Хабаровском крае отловили мартышку, искусавшую троих человек.