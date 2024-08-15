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В Башкирии пьяный мужчина выжил после падения с пятого этажа и попал на видео

В Башкирии голый мужчина выпрыгнул в окно пятого этажа и выжил

В Башкортостане голый мужчина выпал с пятого этажа и выжил. Видео его падения опубликовал Telegram-канал «Честный Репортаж».

Перед прыжком житель Октябрьского, судя по кадрам, выяснял отношения с неизвестным, который находился на улице. После чего обнаженный мужчина выпрыгнул в окно и упал на асфальт между припаркованными автомобилями.

По словам очевидца происшествия, в момент инцидента горожанин, решившийся на прыжок, был пьян. На место вызвали скорую помощь, медики забрали пострадавшего в больницу. Какие именно травмы он получил, не уточняется.

В начале августа четырехлетний ребенок потянулся за шариком и выпал из окна в Твери.

Ранее в Ростовской области мужчина упал с третьего этажа, пытаясь сбежать из отдела полиции.

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