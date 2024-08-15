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Сочинка съела протокол обвинения по делу сына, чтобы избавить его от ответственности

В Сочи женщина съела протокол обвинения сына, чтобы спасти его от суда

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Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В Сочи женщину оштрафовали после того, как она порвала и съела протокол обвинения своего сына. Об этом сообщает прокуратура региона.

По информации ведомства, инцидент произошел 11 декабря прошлого года в кабинете следователя. Женщина разорвала, а затем употребила в пищу протокол ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела, составленный в рамках уголовного дела в отношении ее сына. Таким образом она создала препятствия в предварительном следствии.

После произошедшего в отношении местной жительницы возбудили уголовное дело по статье о вмешательстве в какой бы то ни было форме в деятельность следователя с целью воспрепятствования всестороннему, полному и объективному расследованию дела. Отмечается, что женщина частично признала свою вину.

В результате ей назначили наказание в виде штрафа размером в 40 тысяч рублей. Сына женщины также привлекли к уголовной ответственности.

Ранее четырехлетний мальчик впал в кому, съев булку с наркотиком, которую принес домой отец.

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