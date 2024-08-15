Российская фирма поставила в детские сады почти 40 кг поддельного сливочного масла

В Челябинске фирму уличили в поставке в детские сады крупной партии поддельного сливочного масла. Об этом со ссылкой на Россельхознадзор сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

По информации Telegram-канала, в начале августа в четыре городских детских сада поступило почти 40 кг ненастоящего сливочного масла. В одном из пищеблоков взяли пробы продукта, и в результате выяснилось, что его изготовили с нарушением требований ГОСТа.

Предварительно, производителем поддельного масла оказалась фирма «Околица» из Нижегородской области, сообщает «Агентство чрезвычайных новостей». Вскоре некачественный продукт должны изъять, а поставщику объявили предостережение.

До этого стало известно, что в домашних условиях отличить настоящий мед от подделки невозможно. По этой причине мед следует приобретать только у проверенных производителей и ориентироваться на цену продукта.

Ранее россиянам назвали автозапчасти, которые чаще всего подделывают.