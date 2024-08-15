В Федеральном подростковом центре рассказали о работе с эвакуированными курянами

Наставник Федерального подросткового центра Даниил Агурьянов помог с эвакуацией 30 жителей Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале организации.

Отмечается, что не дожидаясь команды сверху, парень по собственной инициативе поехал в приграничные населенные пункты, чтобы оказать помощь жителям региона.

«Подростковые центры посещают смелые, отважные ребята, готовые помочь окружающим в случае необходимости. А пример они берут со взрослых. В центре «Смена», открытом на базе ДОСААФ в Курске, военно-патриотическую работу с подростками осуществляет Даниил Агурьянов», — говорится в сообщении.

Как уточнили в подростковом центре, Агурьянов также отвечает за посещение пунктов временного размещения, за заботу об эвакуированных детях и вместе с юнармейцами закупает необходимые вещи и технику. Кроме того, по ночам он выполняет функции патруля в особо важных точках.

«Помогает ему в этом команда таких же неравнодушных молодых людей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Агурьянов принимал участие в специальной военной операции, но после ранения был комиссован. С 6 августа он вывозит людей из Суджи на личном автомобиле. Также ветеран был награжден медалью Суворова.