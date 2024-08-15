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Украинские власти хотят открыть гуманитарный коридор для жителей Курской области

Верещук: Украина откроет гуманитарный коридор для жителей Курской области

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинские власти совместно с военным руководством собираются вывозить жителей из Курской области в Сумскую область Украины. Об этом в своем Telegram-канале заявила украинский вице-премьер Ирина Верещук.

«Сейчас с военными прорабатываем возможный маршрут гуманитарного коридора для гражданских из Курской области в Сумы», — написала политик.

Она также сообщила, что Украина может открыть гуманитарный коридор в сторону России, однако Кремль якобы пока не направил Киеву официальный запрос по этой теме.

Утром 6 августа украинские военные попытались зайти вглубь Курской области, бои продолжаются до сих пор. 9 августа в Белгородской, Брянской и Курской областях был введен режим контртеррористической операции (КТО).

15 августа главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что Украина создала в Курской области военную комендатуру «для соблюдения правопорядка и обеспечения первоочередных потребностей населения». Ее возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, с кем ВСУ согласовывают атаки на Курскую область.

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