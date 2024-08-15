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На военной базе во Франции начался лесной пожар

BFMTV: лесной пожар зафиксировали на военной базе Канжуэр во Франции

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ФБУ «Авиалесоохрана»/РИА Новости

Лесной пожар зафиксировали на территории военной базы Канжуэр, расположенной в департаменте Вар на юго-востоке Франции. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

По информации журналистов, площадь возгорания достигла 17 гектаров. В материале подчеркивается, что подобраться к месту ЧП по земле «очень трудно»

«Из-за <...> трудностей доступа были задействованы две специальные группы, в состав которых вошли вертолетный спасательный отряд и группа тактического пожаротушения», — говорится в публикации.

Авторы статьи добавили, что всего к ликвидации огня привлекли 100 сотрудников экстренных служб и три вертолета. Также на место происшествия направили два водяных бомбардировщика.

11 июля во Франции загорелся знаменитый Руанский собор, которые является одним из памятников национального наследия страны. Огонь охватил шпиль здания, после чего из помещений эвакуировали всех людей.

Впоследствии в экстренных службах заявили, что первыми о пожаре заявили рабочие, занимавшиеся реконструкцией собора. По их словам, возгорание произошло из-за пластика на строительных лесах, которые находились на высоте около 120 метров.

К вечеру того же дня пламя удалось ликвидировать.

Ранее на территории атомной электростанции «Сент-Альбан» на востоке Франции произошел пожар.

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