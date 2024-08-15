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Россиянка 15 лет игнорировала опухоль, и она разрослась до огромных размеров

В Ростове врачи спасли жительницу Луганска с гигантской опухолью на коже

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Unsplash

Врачи Национального медицинского исследовательского центра онкологии прооперировали пациентку из Луганска с обширной опухолью кожи, проросшей в позвоночник. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам медиков, 60-летняя женщина заметила странную родинку еще 15 лет назад, но не придала ей значения. За это время опухоль постепенно увеличивалась в размерах и разрослась до 25 сантиметров в диаметре, у пациентки стали появляться на ней раны. Также женщина пожаловалась, что стала испытывать боль.

«Первым этапом онкобольной было выполнено объемное иссечение опухоли кожи и мягких тканей, а также резекция трех позвонков. Вторым этапом — восстановление обширного дефекта, для чего использовалась кожа, ткани и сосуды самой пациентки», — рассказали в пресс-службе больницы.

Врачи отметили, что операция прошла успешно, женщина чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее в Подмосковье хирурги спасли юношу с опухолью челюсти от деформации лица.

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