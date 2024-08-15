Врач объяснила, почему с утра не хочется есть

За отсутствием аппетита и тошнотой по утрам всегда скрываются какие-либо проблемы. Возможные причины трудностей с первым приемом пищи в интервью kp.ru перечислила врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Нежелание завтракать, по ее словам, может быть связано со слишком поздним пробуждением и элементарной нехваткой времени на трапезу. Постепенно это входит в привычку.

«Если человек много лет не завтракал, то ему и не захочется. <...> Вспомните, например, эксперименты великого русского физиолога Ивана Петровича Павлова, когда собак кормили в определенное время, и именно к этому времени у них возникало повышенное слюноотделение», — отметила Павлова.

Еще одной причиной отвращения к пище по утрам может быть слишком поздний ужин, продолжила специалист. Еда в вечерние часы, по ее словам, смещает расписание желудочно-кишечного тракта и гормональные системы.

Врач призвала ложиться спать не позже 23:00 и ужинать до 19:30.

Диетолог, гастроэнтеролог первой категории, гепатолог, психолог пищевого поведения Нурия Дианова до этого говорила, что завтрак является одним из самых важных приемов пищи, поэтому его важно делать сбалансированным.

По ее словам, идеально подойдет омлет с добавлением яичного белка, в этом случае прием пищи будет белковым и питательным. При этом от большого количества желтка она советует отказаться, потому что он представляет собой сильный желчегонный стимулятор. Специалист также посоветовала придерживаться правила тарелки, чтобы получать с едой нужные для организма вещества.

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