Генпрокурор взял на контроль дело россиянки Грачевой, подвергшейся домашнему насилию

Генпрокурор РФ Игорь Краснов проконтролирует дело россиянки Светланы Грачевой, подвергшейся домашнему насилию. Об этом сообщает портал «Страсти».

По информации портала, Грачева, мужа которой признали виновным в нанесении ей побоев, совместно с Нательей Попковой обратились к депутату Госдумы Ксении Горячевой с коллективной жалобой. В ней они сообщили о «порочной практике» принятия решений на уровне апелляционных и кассационных инстанций судебной в России. Кроме того, россиянки призвали поддержать их в защите конституционных прав и свобод.

Депутат после этого направила Краснову обращение с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского регулирования. Теперь ситуация находится на контроле у генпрокурора и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ранее стало известно, что более 13 тыс. россиян привлекли к наказанию за избиение женщин в 2023 году.