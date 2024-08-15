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Генпрокурор взял на контроль дело россиянки Грачевой, подвергшейся домашнему насилию

«Страсти»: генпрокурор взял на контроль дело женщины, подвергшейся насилию дома

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Михаил Климентьев/РИА Новости

Генпрокурор РФ Игорь Краснов проконтролирует дело россиянки Светланы Грачевой, подвергшейся домашнему насилию. Об этом сообщает портал «Страсти».

По информации портала, Грачева, мужа которой признали виновным в нанесении ей побоев, совместно с Нательей Попковой обратились к депутату Госдумы Ксении Горячевой с коллективной жалобой. В ней они сообщили о «порочной практике» принятия решений на уровне апелляционных и кассационных инстанций судебной в России. Кроме того, россиянки призвали поддержать их в защите конституционных прав и свобод.

Депутат после этого направила Краснову обращение с просьбой провести проверку и принять меры прокурорского регулирования. Теперь ситуация находится на контроле у генпрокурора и уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой.

Ранее стало известно, что более 13 тыс. россиян привлекли к наказанию за избиение женщин в 2023 году.

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