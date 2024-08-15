Эстония отдала предпочтение украинской радиостанции в конкурсе на вещание в Нарве

Эстония отдала предпочтение украинской радиостанции в конкурсе на вещание в русскоязычной Нарве. Об этом сообщает Telegram-канал »Sputnik Ближнее зарубежье».

«Из четырех заявок выбор пал на Ukraina Meedia Druzi», — уточнили в сообщении.

В программе этой радиостанции 80% передач на украинском, 15% — на эстонском и 5% — на русском языке.

До этого сообщалось, что власти Эстонии запретили преподавать русский язык в школах Нарвы. В Нарве более 90% жителей являются русскоговорящими, в связи с этим городские власти попросили оставить изучение русского языка в школах.

В середине лета стало известно, что в Эстонии за июньский контрольный период лишь 20% педагогов смогли успешно сдать экзамен на знание эстонского языка. Только 22,7% учителей подтвердили свой уровень B2 и 18% — уровень C1.

Ранее Эстония ввела запрет на въезд автомобилей с российскими номерами.