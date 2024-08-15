Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Еще два человека обратились в больницу после атаки ВСУ в Белгородской области

Гладков: еще двое раненных обратились в больницу после атаки на Шебекино

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

В больницы Белгородской области обратились еще два человека, пострадавших при атаке города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована еще одна жительница, пострадавшая во время утренней атаки беспилотника по многоквартирному дому в городе Шебекино. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги», — сказал глава региона.

Гладков добавил, что вторая пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в Грайворонскую ЦРБ. У нее врачи диагностировали сотрясение мозга и баротравму. После оказания помощь жительницу региона переведут в областную клиническую больницу, отметил губернатор.

До этого Telegram-канал «Белгород №1» сообщил, что в Шебекино ВСУ атаковали с помощью беспилотника многоквартирный жилой дом. В сети распространилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что в одной из квартир начался пожар. Очевидцы сообщили о пострадавшей местной жительнице.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Белгородской областью.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами