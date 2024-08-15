Еще два человека обратились в больницу после атаки ВСУ в Белгородской области

В больницы Белгородской области обратились еще два человека, пострадавших при атаке города Шебекино со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городскую больницу №2 г. Белгорода госпитализирована еще одна жительница, пострадавшая во время утренней атаки беспилотника по многоквартирному дому в городе Шебекино. У нее минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги», — сказал глава региона.

Гладков добавил, что вторая пострадавшая самостоятельно обратилась за помощью в Грайворонскую ЦРБ. У нее врачи диагностировали сотрясение мозга и баротравму. После оказания помощь жительницу региона переведут в областную клиническую больницу, отметил губернатор.

До этого Telegram-канал «Белгород №1» сообщил, что в Шебекино ВСУ атаковали с помощью беспилотника многоквартирный жилой дом. В сети распространилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что в одной из квартир начался пожар. Очевидцы сообщили о пострадавшей местной жительнице.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько украинских дронов над Белгородской областью.