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Автор блюза про плохого мэра ответил главе Лесозаводска, который написал на него заявление

Автор песни про плохого главу Лесозаводска заявил, что не хотел оскорбить мэра Лесозаводска

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Дмитрий Yoji/YouTube

Глава города Лесозаводска в Приморском крае Константин Банцеев пожаловался в прокуратуру на песню местного жителя Дмитрия «Yoji» Игнатьева «Муниципальный блюз». В песне, написанной нейросетью, мэра города называют «лесозаводском мудозвоном». Сам музыкант рассказал «Газете.Ru», что не посвящал композицию конкретному человеку, образ городского главы в ней собирательный.

«Песня получилась совершенно случайно, на фоне неудовлетворительного состояния дел в городе: автобусы не ходили, дороги были разбиты, плюс периодические наводнения, с которыми никто не боролся. Все это происходило на фоне не очень порядочных действий некоторых чиновников. В самой песне показан собирательный образ, скажем так, городского головы. Песня эта не была никому конкретному посвящена. То, что сам гражданин Банцеев решил, что лесозаводский мудозвон — это он, я думаю, что это его дело. Как говорил еще Будда: «Оскорбить нельзя, оскорбление можно только принять», — сказал он.

Игнатьев добавил, что Банцеев подал на него заявление еще в мае. По его словам, по делу была проведена экспертиза — результаты показали, что слово «мудозвон» не имеет отношения к мэру.

«Он в конце мая подал заявление, я только вчера про него узнал. Получается, три с лишним месяца. Экспертиза была проведена, я вчера ознакомился с результатами. Там есть заключение экспертов, что слово «мудозвон» — нехорошее. Но они не дали положительный ответ на вопрос, имеет ли отношение конкретно вот к мэру города Банцееву. На этом экспертиза закончена. Я так думаю, что все административное дело на этом тоже будет закончено», — пояснил он.

Как сообщало издание NEWS.VL, мэр Банцеев воспринял трек как личное оскорбление и был уверен, что композиция посвящена именно ему. Чиновник потребовал привлечь автора к ответственности по статье об оскорблении. В случае победы мэра автору песни грозил бы штраф в размере 10 тысяч рублей.

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