Гражданину Украины, надругавшемуся над 13 детьми в Крыму, вынесли приговор

В Крыму вынесли приговор 40-летнему гражданину Украины, который надругался над 13 детьми. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, мужчина в период с марта 2020 года по май 2023 года подыскивал в Феодосии детей, гуляющих без присмотра во дворах многоэтажных домов. Злоумышленник заговаривал с ними, иногда предлагая деньги, а затем совершал в их отношении действия сексуального характера.

Несколько девочек сообщили о произошедшем своим родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Установлено, что мужчина успел надругаться над 13 несовершеннолетними.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После этого он не сможет работать с детьми еще семь лет.

Ранее на Урале вынесли приговор учителю, надругавшемуся над школьницей.