Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Гражданину Украины, надругавшемуся над 13 детьми в Крыму, вынесли приговор

В Крыму осудили гражданина Украины, который надругался над 13 детьми

close
100%
Depositphotos

В Крыму вынесли приговор 40-летнему гражданину Украины, который надругался над 13 детьми. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

По информации ведомства, мужчина в период с марта 2020 года по май 2023 года подыскивал в Феодосии детей, гуляющих без присмотра во дворах многоэтажных домов. Злоумышленник заговаривал с ними, иногда предлагая деньги, а затем совершал в их отношении действия сексуального характера.

Несколько девочек сообщили о произошедшем своим родителям, а те обратились в правоохранительные органы. Установлено, что мужчина успел надругаться над 13 несовершеннолетними.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и приговорил его к 12 годам лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. После этого он не сможет работать с детьми еще семь лет.

Ранее на Урале вынесли приговор учителю, надругавшемуся над школьницей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами