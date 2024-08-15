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Замучивший до смерти девушку маньяк вернулся из зоны СВО домой

В Брянской области садист, замучивший до смерти девушку, вернулся с СВО

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ГТРК «Брянск»

В Брянской области из зоны специальной военной операции (СВО) вернулся Владимир Захаренок, который с особой жестокостью изнасиловал 18-летнюю девушку. Об этом сообщает Telegram-канал «Брянск и новости».

Мужчина из деревни Кожемяки Почепского района совершил преступление в гараже в 2021 году, позже потерпевшая скончалась в больнице от полученных травм. В декабре этого же года насильника приговорили к 22 годам колонии.

«Он отбывал наказание в исправительной колонии №2 Брянска. Был в прошлом году завербован Минобороны России, отслужил по контракту год, вернулся на волю. В зоне работал в швейном цеху», — рассказал источник канала, знакомый с ситуацией.

Местные жители рассказали, что видели мужчину дома. По их информации, он вернулся в августе и занимается сбором грибов в лесу вместе с супругой.

Ранее в Екатеринбурге военный с гранатой ворвался в салон красоты и напал на бывшую сожительницу.

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