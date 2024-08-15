В МЧС сообщили об эвакуации большей части жителей приграничных районов Курской области

Более 720 человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров на пресс-брифинге регионального оперштаба, передает ТАСС.

«За минувшие сутки в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 720 человек», — сказал Шаров.

По его словам, большая часть жителей приграничных районов региона «временно отселена и находится в безопасности».

Он добавил, что МЧС совместно с другими службами продолжает отселение жителей опасных районов.

По информации министерства, всего в пунктах временного размещения находятся более 9,5 тыс. человек.

Исполняющий обязанности руководителя Народного фронта Василий Бочкарев рассказал на брифинге, что на склад в Курской области поступило больше 470 тонн смешанного гуманитарного груза.

15 августа мэр Суджи Виталий Слащев назвал фейком репортаж украинских СМИ из центра города.

Ранее в МЧС рассказали о результатах работы саперов в Курской области.