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В МЧС сообщили об эвакуации большей части жителей приграничных районов Курской области

МЧС: 720 человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки

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Belkin Alexey/NEWS.ru/Global Look Press

Более 720 человек эвакуировали из приграничных районов Курской области за сутки. Об этом сообщил замдиректора департамента информационной политики МЧС РФ Артем Шаров на пресс-брифинге регионального оперштаба, передает ТАСС.

«За минувшие сутки в безопасные районы убыли самостоятельно и организованными колоннами более 720 человек», — сказал Шаров.

По его словам, большая часть жителей приграничных районов региона «временно отселена и находится в безопасности».

Он добавил, что МЧС совместно с другими службами продолжает отселение жителей опасных районов.

По информации министерства, всего в пунктах временного размещения находятся более 9,5 тыс. человек.

Исполняющий обязанности руководителя Народного фронта Василий Бочкарев рассказал на брифинге, что на склад в Курской области поступило больше 470 тонн смешанного гуманитарного груза.

15 августа мэр Суджи Виталий Слащев назвал фейком репортаж украинских СМИ из центра города.

Ранее в МЧС рассказали о результатах работы саперов в Курской области.

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